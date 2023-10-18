سنودس النيل الإنجيلي يثمن جهود الرئيس السيسي في الدفع نحو إنهاء الصراع

أدان المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر بشدة جميع الممارسات اللاإنسانية التي تحدث في فلسطين، وكل أعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون، ونستنكر كل مظاهر العنف الانتقامي الذي أدى إلى قتل وجرح آلاف الأبرياء، وتدمير البنى التحتية والتهجير القسري.

وقال المجمع إن ما حدث بالأمس من تدمير المستشفى المعمداني بغزة، والذي راح ضحيته الآلاف ما بين قتلى وجرحى، كلهم من المدنيين والمرضى، هو أمر لا يتفق مع أبسط مبادئ الإنسانية، ويتعارض مع كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة الخاصة بحماية المدنيين.

نثمن دور السيسي في ايقاف الحرب

وثمن سنودس النيل الإنجيلي الدور الهام الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية من أجل إيقاف الحرب واستتباب الأمن والسلام في المنطقة. كذلك نعظّم الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مصر، في جهود الدعم والإغاثة.

وأضاف: إننا ندعو الله جلَّ شأنه أن يسود السلام العادل والدائم في المنطقة، وان يعزي الأسر المنكوبة، ويشفي الجرحي، وينزع الرعب وعدم الأمان من قلوب الخائفين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر.