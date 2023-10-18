الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم لـ"الدستور": الكاثوليكية تؤيد مواقف الدولة لإحلال السلام

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في مصر إن الكنيسة تُعلن تأييدها الكامل لكل المواقف المُتخذة من قبل الدولة المصرية؛ لإحلال السلام.

الكنيسة تُصلي من أجل وقف نزيف الدماء

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الكنيسة تُصلي من أجل وقف نزيف الدماء، وحلول السلام، بين كافة الأطراف، كما تؤيد وتدعم كل المجهودات التي تُقام من قبل الدولة المصرية، وكل النوايا الحسنة؛ من أجل وقف الحرب، وإحلال السلام العادل الذي يحترم فيه كل الأطراف حقوق الآخرين.

وأوضح أنه نظمت الكنيسة بالأمس، يومًا مُكرسًا للصلاة والصوم، على هذه النية.

هذا وترأس فعليًا مساء أمس، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمسية صلاة من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع عشر من الشهر الجاري، للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، والعالم.

تضمنت الأمسية العديد من الفقرات الروحية مثل: صلاة المسبحة الوردية، والترانيم الروحية، بالإضافة إلى الصلوات المتعددة، من أجل السلام. 

وأيضا تحت شعار "هلما نسجد ونصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم"، ترأس مساء أمس، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة المسبحة الوردية، وساعة السجود أمام القربان الأقدس، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.

جاء هذا تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع عشر من الشهر الجاري، للصوم والصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، والعالم.

شارك في الصلاة القمص أنطون رزق الله، والأب أندراوس عوض، والأب يوحنا ماهر، حيث تضمنت الأمسية الصلوات التالية: صلاة المسبحة الوردية، الترانيم الروحية، والابتهالات بين أسرار المسبحة الوردية.

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