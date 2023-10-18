الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار الرئيس الفلسطينى: لن نرحل عن بلادنا

الهباش
الهباش

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، الدكتور محمود الهباش، إن الشعب الفلسطيني لن يرحل عن فلسطين، وسيبقى فيها ما بقي التين والزيتون.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الثامن للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني يذبح، والمستشفيات تقصف، والمساجد هدمت، والأطفال يتمت، للرحيل عن فلسطين والاتجاه نحو مصر، وجاء الجواب مدعوما بأمة العرب والمسلمين، ولن نرحل ونترك أرضنا.

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وتابع: "ثم جاء الصوت العربي الصارم كالسيف المسلول من مصر العروبة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نقف له إجلالا واحتراما، وأمة تقول لكل الدنيا فلسطين للعرب والقدس لنا، القدس في العيون تفنى ولا تهون".

مصر لها جيش علم الصهاينة كيف يكون الانتصار

وأضاف: "نفتخر بمواقف العلماء وننتظر منهم أكثر من ذلك، فلسطين اليوم في حاجة إلى من يكفكف دمعها ويحمي قدسها ويصون أعراضها، وإلى أمة تملأ الآفاق".

وتابع: "مصر لها جيش علّم الصهاينة كيف يكون الانتصار، ولن نركع إلا لله، ولن نرفع الراية البيضاء، وسنموت واقفين ولا نركع، فنحن أمة لا تعرف الركوع إلا في الصلاة".

وأوضح: "فلسطين هي أم القضايا، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إلا من بوابة فلسطين، فهي قضية العرب وقضية عقيدة وإيمان وميراث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولن نفرط حتى يأتي أمر الله، ونحن واثقون أن معنا كل الأمة".

وتابع: "عاشت القدس عربية إسلامية فلسطينية، وعاشت مصر كنانة الإسلام، وعاشت أمتنا أمة واحدة".

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