الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تنتقل إلى مسرح جريمة مقتل شاب بالطالبية

مقتل شاب
مقتل شاب

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب ويدعى "عبد الرحمن.ح" على يد 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات جيرة في الطالبية.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تربصوا للضحية أثناء عودته للمنزل بسبب خلافات الجيرة، ونشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض "سكين" فطعنوه عدة طعنات مما أسفر عن مقتله في الحال.

 

نيابة شمال الجيزة مشاجرة الطالبية الأدلة الجنائية الطبيب الشرعي

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