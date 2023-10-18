وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتور عبدالعزيز عبدالرازق محمد طنطاوي رئيسًا لجامعة الوادي الجديد.

- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز دسوقي رئيسًا لجامعة كفر الشيخ.

- الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور حمدي محمد ابراهيم السيد، عميدًا لكلية الطب جامعة الفيوم.

- الدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف، عميدًا لكلية التجارة جامعة طنطا.

- الدكتور محمود رجائي محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف.

- الدكتور محمود علي احمد السيد، عميدًا لكلية التربية جامعة العريش.

وفي سياق اخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، فضلًا علي الدور الذي تقوم به "لجنة الهدف الرابع" والتي تعُد إحدى هذه اللجان، والتى تُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضاءها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية، إضافة إلى أهمية هذه اللجنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث إن لجنة الهدف الرابع هي المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع برئاسة د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو اجتماعها الثالث عشر، بحضور د. منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات (التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وبحضور أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.