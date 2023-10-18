الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعليم العالي: "الوطنية المصرية لليونسكو" تعقد الاجتماع الـ13 للجنة الهدف الرابع

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أهمية اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية، فضلًا علي الدور الذي تقوم به "لجنة الهدف الرابع" والتي تعُد إحدى هذه اللجان، والتى تُعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضاءها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية، إضافة إلى أهمية هذه اللجنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث إن لجنة الهدف الرابع هي المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والذي يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

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وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الهدف الرابع برئاسة د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو اجتماعها الثالث عشر، بحضور د. منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات (التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والتنمية الاقتصادية، جامعة الأزهر، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة تعليم الكبار، قطاع المعاهد الأزهرية)، وبحضور أمانة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

في بداية الإجتماع، رحب د. ماجد نجم رئيس لجنة الهدف الرابع بأعضاء اللجنة، معربًا عن سعادته بقيام الأعضاء بالأعمال المنوطة بهم للوصول إلى التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع، كما وجه الشكر إلى د. محمد سمير حمزة المُشرف السابق على اللجنة الوطنية لدعمه للجنة الهدف الرابع خلال الفترة الماضية.

واستعرض الاجتماع موقف الجهات المعنية من استيفاء مسح التعليم النظامي 2023، فضلًا عن متابعة الاستبيانات الخاصة بالبيانات الوصفية وبيانات السكان حسب العمر والجنس خلال الفترة من 2020 - 2022، بالإضافة إلى متابعة استبيانات معهد الإحصاء حول الأمية والتحصيل الدراسي، وكذلك استبيان الألكسو حول توطين الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، واستبيان الألكسو حول استعمال الأساليب الحديثة في التعليم ومناهج المعلمين في الدول العربية "التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي وتعليم الكبار"، فضلًا عن مناقشة المشروع المقترح من وزارة التخطيط بشأن "تعزيز القدرات الوطنية لمتابعة ورصد تنفيذ الهدف الرابع فى جمهورية مصر العربية.

 

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