الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى فى غزة

أسامة رسلان
أسامة رسلان

ندد اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، بقصف إسرائيل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بـقطاع غزة

واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، القصف المتكرر للمنشآت الصحية في غزة، داعيًا إلى ضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية في غزة، والتي تعمل وسط ظروف قاسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

txt

جيش الاحتلال يدّعى استهداف مستشفى المعمدانى "من الجهاد الإسلامى"

المستشفيات ليست أهدافًا في الحروب

وأشار الاتحاد إلى أن المستشفيات ليست أهدافًا في الحروب والصراعات، مشددًا على إعطاء أولوية قصوى لحمايتها، من أجل استكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضي.

تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياه والكهرباء.

وقال رسلان إن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواء للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سوف تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

إطلاق صواريخ من قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صورًا للرادارات أظهرت إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقت إصابة المستشفى المعمداني بغزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي: قصفنا مرآب المستشفى، لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى، على حد زعمه.

وزعم المتحدث أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفًا جويًا تسبب في انفجار المستشفى، مشيرًا إلى فتح تحقيق في قصف المستشفى. 

كما اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس بتضخيم أعداد القتلى في انفجار المستشفى، على حد زعمه.

واستشهد ما يزيد على 800 فلسطيني، وأصيب مئات آخرين خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل قطاع غزة اتحاد الأطباء العرب الحروب اطلاق صواريخ

مواد متعلقة

حماس تؤكد مواصلة هجماتها الصاروخية من غزة حتى وقف إسرائيل غاراتها

الاحتلال الإسرائيلى: استشهاد 6 مسئولين رفيعى المستوى من حركة حماس

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى: منع استهداف طريق الإخلاء الواصل بين قطاع غزة وجنوبه موقتًا

انطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: لم نتلق أى اتصالات حول فتح معبر رفح

تشريد أكثر من 1.2 مليون.. وتدمير ألف وحدة سكنية و14 مركزًا طبيًا فى غزة

الخارجية الفلسطينية: العدوان الإسرائيلى أدخل شعبنا فى قطاع غزة بكارثة إنسانية

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

مؤرخ إسرائيلى: سياسات نتنياهو المتطرفة السبب فى التصعيد الحالى بغزة

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل