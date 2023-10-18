اتحاد الأطباء العرب يندد باستهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى فى غزة

ندد اتحاد الأطباء العرب، على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، بقصف إسرائيل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بـقطاع غزة.

واستنكر الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، القصف المتكرر للمنشآت الصحية في غزة، داعيًا إلى ضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للأطقم الطبية في غزة، والتي تعمل وسط ظروف قاسية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

المستشفيات ليست أهدافًا في الحروب

وأشار الاتحاد إلى أن المستشفيات ليست أهدافًا في الحروب والصراعات، مشددًا على إعطاء أولوية قصوى لحمايتها، من أجل استكمال مهمتها النبيلة في إنقاذ المرضي.

تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة

وفي وقت سابق، حذر الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع نفاد المستلزمات الطبية وانقطاع المياه والكهرباء.

وقال رسلان إن محاولات إسرائيل للإخلاء الجبري للمستشفيات بقطاع غزة، سواء للمرضى أو العاملين في المجال الصحي، سوف تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.

إطلاق صواريخ من قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صورًا للرادارات أظهرت إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقت إصابة المستشفى المعمداني بغزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي: قصفنا مرآب المستشفى، لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى، على حد زعمه.

وزعم المتحدث أنه لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفًا جويًا تسبب في انفجار المستشفى، مشيرًا إلى فتح تحقيق في قصف المستشفى.

كما اتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس بتضخيم أعداد القتلى في انفجار المستشفى، على حد زعمه.

واستشهد ما يزيد على 800 فلسطيني، وأصيب مئات آخرين خلال قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.