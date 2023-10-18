جيش الاحتلال يدّعى استهداف مستشفى المعمدانى "من الجهاد الإسلامى"

زعم جوناثان كونريكوس، المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة هي من استهدفت مستشفى المعمداني.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "خلال هذه الحرب تأكدنا من وجود أكثر من 400 صاروخ تم ضربه بالخطأ، وتسبب في مقتل الكثير من الأطفال الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنها أُطلقت من داخل غزة ووقعت في غزة.

وقال إن الضربة التي تعرض لها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة كانت بسبب "إطلاق فاشل لصاروخ" من قبل حركة الجهاد، متابعًا: "لا يوجد أي إطلاق من قبل البر أو البحر أو الجو للقوات الإسرائيلية".