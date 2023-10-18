الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي موقف برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، تنفيذاَ لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركاء التنمية في تنفيذ خٌطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة والذي يأتي اتساقًا مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعرض ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي الموقف الحالي للمشروع والذي يهدف إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي لحوالي 62 منطقة ريفية في مرحلتيه الأولي والثانية.

"الإسكان" تدعم بشكل كامل تذليل العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية

وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي البنك التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الأعمال بالبرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أن الوزارة تدعم بشكل كامل تذليل تلك العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال البرنامج وتحقيق مستهدفاته.

كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وتقييم الأداء بالبرنامج ورفع التقارير الدورية المتعلقة بها، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج من وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج والانتهاء من أعمال التنفيذ في التوقيتات المخططة.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي، وأكد ضرورة الحوار المستمر بين الأطراف المعنية بتنفيذ اعمال البرنامج بهدف الوصول إلى الحلول السليمة والفعالة التي تتوافق مع كافة الجهات المشاركة وتحقق اهداف البرنامج.

الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان البنية الاساسية بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

مؤرخ إسرائيلى: سياسات نتنياهو المتطرفة السبب فى التصعيد الحالى بغزة

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل