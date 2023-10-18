"الإسكان" تناقش مع بنك الاستثمار الأوروبي موقف برنامج الصرف الصحي بكفر الشيخ

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، لمناقشة موقف تنفيذ أعمال برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، بهدف زيادة نسب التغطية لخدمات الصرف الصحي بالمحافظة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، تنفيذاَ لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دور شركاء التنمية في تنفيذ خٌطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة والذي يأتي اتساقًا مع تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعرض ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي الموقف الحالي للمشروع والذي يهدف إلى تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي لحوالي 62 منطقة ريفية في مرحلتيه الأولي والثانية.

"الإسكان" تدعم بشكل كامل تذليل العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية

وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي البنك التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الأعمال بالبرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدًا أن الوزارة تدعم بشكل كامل تذليل تلك العقبات بتقديم أشكال الدعم للجهات التنفيذية للانتهاء من أعمال البرنامج وتحقيق مستهدفاته.

كما وجه الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة إلى ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال وتقييم الأداء بالبرنامج ورفع التقارير الدورية المتعلقة بها، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة توجيهية تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج من وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وذلك لمتابعة تحقيق أهداف البرنامج والانتهاء من أعمال التنفيذ في التوقيتات المخططة.

وفي نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي، وأكد ضرورة الحوار المستمر بين الأطراف المعنية بتنفيذ اعمال البرنامج بهدف الوصول إلى الحلول السليمة والفعالة التي تتوافق مع كافة الجهات المشاركة وتحقق اهداف البرنامج.