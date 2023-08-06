جهود بنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات فى مصر

يعمل بنك الاستثمار الأوروبي على دعم المشروعات والاستثمارات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الخارجيين، حيث يعتبر أحد الجهات الرئيسية لتوفير التمويل والدعم المالي للمشروعات في مصر، وقد قدم البنك تمويل لعدة قطاعات في مصر، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص.

من بين المشروعات التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مشروعات إنشاء وتطوير منشآت البنية التحتية، مثل توسعة نظام مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية، وتحسين البنية التحتية الطرقية والموانئ، كما قام بتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة في مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقدم البنك أيضًا التمويل والدعم لقطاع التعليم في مصر، من خلال تمويل مشاريع لتحسين البنية التحتية للمدارس وتطوير المناهج التعليمية، بالإضافة إلى ذلك دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال توفير تمويل ودعم مالي للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.

ويعمل البنك أيضًا على تعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والمصرية، وذلك من خلال تسهيل التمويل وتوفير الضمانات والمساعدة الفنية للمشاريع المشتركة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ويستخدم عادة آليات التمويل المباشر، حيث يتعاون البنك مع الحكومة المصرية والشركات المحلية والمؤسسات المالية لتقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

علاوة على ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم الدعم التقني والاستشاري للمشروعات في مصر، ويوفر البنك الخبرة والمعرفة في مجالات مثل التخطيط المالي، وإدارة المشروعات، والتكنولوجيا، والاستدامة البيئية. يساعد هذا الدعم في تعزيز قدرة المشروعات على النجاح وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو.

وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة حيث تم تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين تحت عنوان "تمويل المناخ".

حضر الدورة التدريبية ممثلو عن وزارة التعاون الدولي المعنيون بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والوحدة المعنية بالإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ بوزارة البيئة، وكذا ممثلين عن وزارة المالية المعنيين بالسندات الخضراء.