انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب السعيدية البحرية في دمياط

انعقدت بمقر مركز شباب السعيدية البحرية التابع لإدارة شباب كفر سعد بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024 - 2023.

ويتضمن جدول الأعمال، استكمال عضوية مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وحيث أنه لم يتقدم للمنصب الشاغر أي مرشحين، وهو منصب ( 1 عضو شباب) دورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢، يظل المنصب شاغر لحين شغله بالانتخاب في أقرب جمعية عمومية.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق على الحساب الختامي.