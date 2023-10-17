لم يتقدم أحد.. انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب السرو في دمياط

انعقدت بمقر مركز شباب تفتيش السرو إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023.

يتضمن جدول الأعمال، استكمال عضوية مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وحيث أنه لم يتقدم للمنصب الشاغر أي مرشحين، وهو منصب (3 عضو شباب) دورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢، تظل المناصب شاغرة لحين شغلها بالانتخاب في أقرب جمعية عمومية.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

عقدت بمقر مركز شباب مدينة الروضة إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز للعام 2024/2023.

يتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز في محافظة دمياط.