الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لم يتقدم أحد.. انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب السرو في دمياط

دمياط
دمياط

انعقدت بمقر مركز شباب تفتيش السرو إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز  للعام 2024/2023.

يتضمن جدول الأعمال، استكمال عضوية مجلس الإدارة، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية  بالتعاون مع إدارة الهيئات.

وحضرت النسبة القانونية المقررة لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وحيث أنه لم يتقدم للمنصب الشاغر أي مرشحين، وهو منصب (3 عضو شباب) دورة ٢٠٢٦/٢٠٢٢، تظل المناصب شاغرة لحين شغلها بالانتخاب في أقرب جمعية عمومية.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية  رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى  حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

عقدت بمقر مركز شباب مدينة الروضة  إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للمركز  للعام 2024/2023.

يتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز في محافظة دمياط.

السرو دمياط أحداث دمياط انشطة مراكز الشباب مديرية الشباب والرياضة

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة بمديرية الطب البيطرى فى دمياط

إحالة المتغيبين فى 4 مستشفيات حكومية إلى التحقيق بدمياط

رئيس جامعة دمياط يستقبل وفدا من تأهيلي دكتوراه تربية رياضية

انتخاب مجلس إدارة مركز شباب مدينة الروضة بدمياط

"تضامن دمياط": تخصيص شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصة خطوة هامة ومبادرة جديدة

حملات ميدانية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار في دمياط

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتي دمياط والقاهرة لإنشاء مركز لمعلومات المرافق

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة