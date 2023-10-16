الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتخاب مجلس إدارة مركز شباب مدينة الروضة بدمياط

شباب دمياط
شباب دمياط

عقدت بمقر مركز شباب مدينة الروضة  إدارة شباب الروضة بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة،  الجمعية العمومية للمركز  للعام 2024/202

  يتضمن جدول الأعمال، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز.

يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية  بالتعاون مع إدارة الهيئات، وكانت جلسة الجمعية العمومية غير قانونية لعدم  حضور النسبة القانونية المقررة حسب نص المادة (١٤)من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب المعتمدة بالقرار(٣٦) لسنة ٢٠١٨.

يفوض مجلس الإدارة في اختصاص الجمعية العمومية والتصديق على جدول الأعمال ماعدا بند الميزانية.

ويتم عقد الجمعيات العمومية، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية  رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى  حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

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