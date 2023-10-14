بمشاركة 400 فتاة.. مسيرة لتمكين الفتيات وزيادة وعيهن في دمياط

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مسيرة للفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة ( البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات) تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

حضر المسيرة عبده شعراوي، وكيل المديرية للرياضة، نائبا عن الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية، شارك في المسيرة أكثر من ٤٠٠ فتاة من مختلف الشعب التخصصية والبرامج التابعة لإدارة تنمية النشء بدمياط.

بدأت الفعاليات بدعوة الفتيات المشاركات بالانضمام للمرحلة الرابعة، والاستفادة من البرنامج والتعريف بكيفية الاشتراك وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

بدأت المسيرة بالتجمع أمام ديوان مديرية الشباب والرياضة بدمياط مقدمتها فتيات برنامج ريحانة، حاملين لافتات لوعى الفتيات ودعوتهم للاشتراك فى المرحلة الرابعة، وانضم للمسيرة الفرق الكشفية والارشادية التابعة لإدارة تنمية النشء الذين قدموا أثناء المسيرة عروض وأناشيد وطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.

تمارين أيروبكس احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

كما شارك في المسيرة شعبة نادي المناخ والبيئة حاملين الأعلام واللافتات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، سائرين فى شوارع محافظة دمياط رافعين الأعلام واللافتات وقامت عضوات المنتدى الثقافى التابع للإدارة بالقاء بعض الكلمات الوطنية لانتصارات أكتوبر.

ثم تم تنفيذ الفاعلية الثانية، أداء بعض تمارين الأيروبكس داخل صالة مركز شباب استاد دمياط بهدف توعية الفتيات باهمية ممارسة الرياضة، للحفاظ على الصحة وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل فتاة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.

قال الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة دمياط، إنه في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب (أندية الفتاة) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة الشباب)، تم تنفيذ ورش حرف يدوية ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك" بمحافظة دمياط بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع.

تأتي هذه الورش لإكساب الفتيات المهارات الفنية في أعمال التطريز والمشغولات اليدوية بمختلف أشكالها.