الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

كشف الدكتور محمد الفيتاني، المتحدث باسم  الهلال الأحمر الفلسطيني، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لـ "القاهرة الإخبارية"، إن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غرة حادث مروع.

وأضاف أن أرقام الضحايا ارتفع بشكل كبير ولا يوجد اتصال واضح مع غرفة العلميات في الهلال الأحمر بسبب التشويش على الاتصالات داخل القطاع، موضحًا أن أهم من الإحصائيات أن الحدث نفسه خطير وهو فاجعة خاصة للعاملين في القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مستشفي الهلال الأحمر الطبي حالنا حال كل المستشفيات التي تلقت إنذارًا بالإخلاء، موضحًا أنهم قرروا أنهم لا يستطيعون الإخلاء وترك الجرحى والمصابين ولكن الحدث كبير جدًا.

وتابع: "حذرنا مرارًا وتكرارًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية والإنسانية، من خطورة الوضع، ولكن للأسف نتجه نحو الهاوية، ونرجع ونقول احموا الطواقم الطبية والمنشآت الطبية، ونحن لسنا هدفًا".

الهلال الأحمر الفلسطيني القاهرة الإخبارية قطاع غزة المستشفى الأهلي المعمداني محمد الفيتاني

مواد متعلقة

وزير أردنى سابق: لن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة

ماك شرقاوى: التضليل الإعلامى الغربى ساهم فى بث الكراهية ضد العرب (فيديو)

خبير قانونى: الأمم المتحدة فشلت فى احتواء أزمات القضية الفلسطينية

عضو "القومي لحقوق الإنسان": العالم يغض بصره عن جرائم الاحتلال في غزة

خبير استراتيجى: جهود الرئيس السيسى لإنهاء التصعيد فى غزة تستحق الدعم

خبير عسكرى: "حماس" استعانت باستراتيجيات نصر أكتوبر لخداع الاحتلال

حماة وطن: أطلقنا قافلة مساعدات لدعم أهالى قطاع غزة

"التحالف الوطنى": ألف طن مساعدات عاجلة جاهزة لدعم أهالينا فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

عاجل.. الرئيس السيسى: قصف مستشفى المعمدانى انتهاك صارخ للقانون الدولى

عاجل.. اشتباكات فى محيط السفارة الإسرائيلية بتركيا.. (فيديو)

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

عاجل.. "الخارجية" تعلن إلغاء القمة الرباعية مع بايدن بعد قصف مستشفى المعمدانى بغزة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: إصابة 4 مصريين جراء قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني

بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين.. إلغاء القمة الرباعية بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة