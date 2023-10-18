عاجل... بعد قصف مستشفى المعمدانى.. الهلال الأحمر يستغيث: "نحن لسنا هدفًا"

كشف الدكتور محمد الفيتاني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لـ "القاهرة الإخبارية"، إن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غرة حادث مروع.

وأضاف أن أرقام الضحايا ارتفع بشكل كبير ولا يوجد اتصال واضح مع غرفة العلميات في الهلال الأحمر بسبب التشويش على الاتصالات داخل القطاع، موضحًا أن أهم من الإحصائيات أن الحدث نفسه خطير وهو فاجعة خاصة للعاملين في القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مستشفي الهلال الأحمر الطبي حالنا حال كل المستشفيات التي تلقت إنذارًا بالإخلاء، موضحًا أنهم قرروا أنهم لا يستطيعون الإخلاء وترك الجرحى والمصابين ولكن الحدث كبير جدًا.

وتابع: "حذرنا مرارًا وتكرارًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية والإنسانية، من خطورة الوضع، ولكن للأسف نتجه نحو الهاوية، ونرجع ونقول احموا الطواقم الطبية والمنشآت الطبية، ونحن لسنا هدفًا".