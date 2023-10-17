الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض الصور الأولية لمحيط مستشفى المعمدانى بعد القصف الإسرائيلى (فيديو)

محيط مستشفى المعمدانى
محيط مستشفى المعمدانى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الصور الأولية لمحيط مستشفى المعمداني بعد القصف الإسرائٔيلي، حيث تظهر أعمدة دخان تتصاعد من المباني، وسيارات محترقة، ولطخات الدماء على الأرض بينما تتجول فرق الإنقاذ بحثًا عن أي ناجين.

وكان موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" لدقائق، وذلك بعد عرض الإعلامي تامر حنفي تغطية مباشرة من داخل مستشفى الأهلي المعمداني التي جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".


اقرأ أيضًا: 

عمرو حمزاوى ينهار على الهواء بسبب مجزرة مستشفى المعمدانى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

الرئيس الفلسطينى يلغى اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

مستشفى المعمداني الصور الأولية القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى سيارات محترقة فرق الإنقاذ

مواد متعلقة

إسماعيل هنية: مجزرة مستشفى المعمدانى ستشكل نقطة تحول فى وجه الاحتلال

عمرو حمزاوى ينهار على الهواء بسبب مجزرة مستشفى المعمدانى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

فض مسيرة للفلسطينيين فى رام الله بالقنابل المسيلة للدموع

الرئيس الفلسطينى يلغى اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا

الأونروا: استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى لمدرسة بمخيم المغازى

الرئيس الفلسطينى يعلن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمدانى

"ربنا مش هينسانا".. شهادة أحد الناجين من قصف مستشفى المعمدانى فى غزة (فيديو)

"الكيلة" تناشد المجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية": الاحتلال أباد عائلات بأكملها

الأكثر قراءة

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

فلسطينيون يتظاهرون ضد أبومازن بسبب "لهجته التصالحية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

هنية: أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدًا بمجزرة المعمداني

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى