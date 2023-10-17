"القاهرة الإخبارية" تعرض الصور الأولية لمحيط مستشفى المعمدانى بعد القصف الإسرائيلى (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، الصور الأولية لمحيط مستشفى المعمداني بعد القصف الإسرائٔيلي، حيث تظهر أعمدة دخان تتصاعد من المباني، وسيارات محترقة، ولطخات الدماء على الأرض بينما تتجول فرق الإنقاذ بحثًا عن أي ناجين.

وكان موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" لدقائق، وذلك بعد عرض الإعلامي تامر حنفي تغطية مباشرة من داخل مستشفى الأهلي المعمداني التي جرى استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".



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