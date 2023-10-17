الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو حمزاوى ينهار على الهواء بسبب مجزرة مستشفى المعمدانى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

عمرو حمزاوي
عمرو حمزاوي

انهار الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، والمقيم بالولايات المتحدة، على الهواء، بسبب مشاهد مجزرة مستشفى المعمداني، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد فضلًا عن مئات المصابين.

وقال عمرو  حمزاوي، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة القاهرة الإخبارية: "الصورة لم تصل للداخل الأمريكي، ما حدث مذبحة لا يمكن أن تسمى سوى جريمة حرب متكاملة الأركان، لكنها لا تصل بذات الحقيقة التي نراها كمصريين، وعرب وصاحب كل ضمير حي".

وأوضح أن هناك حوائل كثيرة، تقف أمام وصول الصورة الحقيقية لما ترتكبه إسرائيل، منها حوائل الإعلام الذي تسيطر عليه مصالح كثيرة لا تريد أن تنتقد إسرائيل لما تقوم به.

وأردف: "ما تقوم به إسرائيل الآن جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من  500  شهيد  جراء  قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

"الكيلة" تناشد المجتمع الدولى عبر "القاهرة الإخبارية": الاحتلال أباد عائلات بأكملها

وناشدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها خلال عدوانه على غزة، حيث إن 50 عائلة فلسطينية تمت إزالتها كاملة من السجل المدني.

عمرو حمزاوي القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية مستشفى المعمداني وزيرة الصحة الفلسطينية

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