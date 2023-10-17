الرئيس الفلسطينى يلغى اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن مسئول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس ألغي اجتماعه المقرر مع بايدن غدًا.

وأفادت رويترز بأن الرئيس الفلسطيني عاد إلى رام الله بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".