"يوتيوب" يقطع البث المباشر لقناة "القاهرة الإخبارية" بعد فضحها لمجزرة مستشفى المعمداني

قطع موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية لدقائق، وذلك بعد عرض الإعلامي تامر حنفي تغطية مباشرة للقناة من داخل مستشفى الأهلي المعمداني التي تم استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "إيقاف البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية على يوتيوب بعد فضح مشاهد الجزرة على الهواء.. ونأمل في عودة البث خلال دقائق".

ولم يستمر انقطاع البث سوى دقائق قليلة، وعاد من جديد ليواصل عرض صور من داخل المستشفى وصور للمصابين الذين يتم إسعافهم على الأرض؛ نظرًا لنقص الأسِرة بالمستشفيات وكثرة عدد المصابين.

أحمد الطاهري

استهداف المدنيين بالمستشفى

كانت القناة قد عرضت قبل انقطاع البث مباشرة مشاهد لأشلاء الضحايا في محيط المستشفى، والتي اتخذوها مكانًا للإيواء بعد هدم الاحتلال الصهيوني لمنازلهم.

ومن المشاهد المؤثرة التي عرضتها القناة قبل قطع البث مباشرة تسليط الضوء على صورة ليد طفلة استشهدت خلال القصف، وفي يدها قطعة من الخبز لم يمهلها القصف لتناولها.