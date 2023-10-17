القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف مخيمات الفلسطينيين بمستشفى المعمدانى (فيديو)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” رصدًا ميدانيًا لنتائج استهداف قوات الاحتلال لـمستشفى المعمداني في قطاع غزة منذ قليل.

واستهدف القصف الأهالي الذين يخيمون في المستشفى ويتخدونه مناطق للإيواء بعد تدمير منازلهم من قبل الاحتلال الصهيوني، كما عرضت مشاهد لانهيار أقارب الضحايا.

كما أكدت “القاهرة الإخبارية” أن المصابين بالمستشفى يتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء ومستشفى خان يونس.

الرئيس الفلسطينى يقطع زيارته للأردن

وقد قطع الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن زيارته للأردن، وعاد لفلسطين بعد استهداف مستشفى المعمداني، وفقًا لخبر عاجل نقلته “القاهرة الإخبارية”.

https://www.youtube.com/live/isT90XV9bcs?si=T6LN8n9Jxt4eBhhG&fbclid=IwAR076YgHA1Pkr-bE91dx4jzIgxWqCj_oAdBqURG1Zm9m0a6VpkvDt05VkPI