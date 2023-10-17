الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف مخيمات الفلسطينيين بمستشفى المعمدانى (فيديو)

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” رصدًا ميدانيًا لنتائج استهداف قوات الاحتلال لـمستشفى المعمداني في قطاع غزة منذ قليل.

واستهدف القصف الأهالي الذين يخيمون في المستشفى ويتخدونه مناطق للإيواء بعد تدمير منازلهم من قبل الاحتلال الصهيوني، كما عرضت مشاهد لانهيار أقارب الضحايا.

كما أكدت “القاهرة الإخبارية” أن المصابين بالمستشفى يتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء ومستشفى خان يونس.

الرئيس الفلسطينى يقطع زيارته للأردن

وقد قطع الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن زيارته للأردن، وعاد لفلسطين بعد استهداف مستشفى المعمداني، وفقًا لخبر عاجل نقلته “القاهرة الإخبارية”.

 

https://www.youtube.com/live/isT90XV9bcs?si=T6LN8n9Jxt4eBhhG&fbclid=IwAR076YgHA1Pkr-bE91dx4jzIgxWqCj_oAdBqURG1Zm9m0a6VpkvDt05VkPI

 

القاهرة الإخبارية لأشلاء ضحايا مستشفى المعمداني الاحتلال الصهيونى س أبومازن عباس أبومازن

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