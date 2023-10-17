فض مسيرة للفلسطينيين فى رام الله بالقنابل المسيلة للدموع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات حية، من فض احتشاد للفلسطينيين عند دوار المنارة وسط رام الله، بالقنابل المسيلة للدموع.

وكان عدد من الفلسطينيين خرجوا في مسيرات في عدد من المدن الفلسطينية في رام الله والضفة والقدس، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني، والذي أسفر عن ارتقاء 500 شهيد فضلًا عن مئات الجرحى.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، عن الحداد العام 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.