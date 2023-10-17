منافس مصر.. كاب فيردي يخسر وديًا من جزر القمر

فاز منتخب جزر القمر على نظيره كاب فيردي بهدفين مقابل هدف وديًا، اليوم الثلاثاء.

كاب فيردي هو منافس مصر في مجموعة كأس الأمم الإفريقية التي تقام يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث تعرض للهزيمة الثانية في التوقف الدولي بعد الخسارة من الجزائر بخماسية.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2024.

منتخب مصر في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - غينيا بيساو - غينيا الاستوائية - نيجيريا

المجموعة الثانية: موزمبيق - الرأس الأخضر - غانا - مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا - غينيا - الكاميرون - السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا - موريتانيا - بوركينا فاسو - الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا - جنوب أفريقيا - مالي - تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - المغرب

6 ملاعب تستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية

ستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في 6 مدن بدولة كوت ديفوار، وهي أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

ومن المنتظر إقامة البطولة عبر 6 ملاعب، وهم: