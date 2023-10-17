رئيس جهاز بدر يستقبل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية

استقبل اليوم المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر صباح اليوم، المهندس أشرف فتحي محمود مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق وبحضور المعاونين بالهيئة.

عقد اجتماع مع نواب رئيس الجهاز وبحضور مديرى الإدارات وبحضور جهات الاشراف من الجامعات والمكاتب الاستشارية للمشاريع التى تعمل بالمدينة بقطاع المرافق وتم تقديم عرض تقديمي عن المشروعات ( مياه - صرف - ري - فرمة - طرق - كهرباء ) وتم مناقشة المشروعات والمواقف التنفيذية لكل المشروعات العاملة بالمدينة وأسباب التأخير والمعوقات التي تواجه المشروعات.



وبعد ذلك قام المهندس أشرف فتحي محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات والكوارث والمشرف بالمرور على المشروعات العاملة، حيث تفقد أعمال مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكي مرورا بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس (الحى السابع سابقا).