مواعيد العرض الثانى لمسلسل "جميلة" لـ ريهام حجاج والقنوات الناقلة

حقق مسلسل “جميلة”، الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج، نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم رمضان الماضي، حيث عرض على شاشة قنوات الحياة وسي بي سي وأون، وحرصت شاشة CBC، على عرض العمل عبر شاشتها كعرض ثاني له خلال الأيام الحالية.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قنوات CBC

ويتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل “جميلة”، على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل الذي انطلقت إذاعة أولى حلقاته اليوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قنوات سي بي سي دراما

بينما يعرض مسلسل جميلة على قناة cbc دراما 10 مساءً، والساعة 9 صباحًا، و2 ظهرًا.

تردد قناة CBC دراما

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11488.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

معدل الترميز: 27500.

وفى سياق متصل، كان قد أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، بالمسلسل وأداء الفنانة ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة، خلال اللايف الاسبوعي "البساط احمدي" قائلًا: "تناول موضوع في منتهى الشجاعة والجرأة والوعي، يطرح قضية في صلب الخطاب الديني، والبطلة تطالب بتعديل القانون، لأن هناك حالات من الصعب أن تكمل المرأة حملها، والأفضل لها الإجهاض".

ولفت "الباز" إلى أن الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، أفتى بجواز إجهاض المغتصبة، مردفا: "البطلة بتطالب بتعديل القانون، لأننا نعاني من مشاكل كثير في الحياة، والدين أو القانون لا يجب أن يقف أمام تطور وقضايا جديدة، والمرأة من حقها تماما تعمل إجهاض لجنين ليس ابنًا زوجها، بسبب خطأ لا دخل لها فيه".

صناع وأبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن و منهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.