ريهام حجاج: "احترم السيناريو الذكى وبلاقى ده مع المؤلف أيمن سلامة"

كشفت الفنانة ريهام حجاج كواليس مشاركتها في مسلسل "جميلة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت ريهام حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح “من مصر”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مسلسل جميلة لاقي نجاح كبير.

كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع المؤلف أيمن سلامة، حيث إنه من أهم المؤلفين في الوطن العربي، معقبة: "أحترم السيناريو الذكي وبيني وبين أيمن سلامة كيميا لطيفة".

وأعربت الفنانة ريهام حجاج استمتاعها بالعمل مع هاني عادل، مؤكدة أنه شخص هادئ ومحترم، معقبة: "دائمًا بعيدًا عن العمل يحكي لي عن مراته، وسعيدة أن هناك أزواج يحترمون بعضهم ومتكاملين مع بعضهم البعض".