الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حسام موافي يناقش "الطب والحياة" فى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى

صالون أوبرا الإسكندرية
صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء أمس، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي بعنوان بين "الطب والحياة" للدكتور حسام موافي رائد الطب الباطني وأمراض القلب، وأستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، وأدارتها الكاتبة إيمان عنان.

شهدت الندوة إقبالًا كبيرًا من رواد أوبرا الإسكندرية وطلاب الجامعات، ومجموعة من  أبطال المحاربين القدامى والذى وجه إليهم "موافي" التحية والتقدير والعرفان لدورهم الباسل في حرب أكتوبر المجيد، حرص الجميع على الاستماع لمجموعة من النصائح الطبية المهمة، واستقبل عددًا كبيرًا من الأسئلة وقام بالرد عليها.

تحدث الدكتور “موافي” خلال الندوة عن أبرز المشاكل التي تواجه الإنسان والأسباب المؤدية للإصابة بأمراض الضغط والسكر وعن أهم الدراسات التي تمت بصددها  وعن النظريات التي تتبعها، كما تحدث عن جين الوراثة وكيفية تأثيره على سلوك الإنسان وتحدث عن كيفية اهتمام الانسان بصحته وطرق الوقاية والتشخيص السليم وعلاج الأمراض

يشار إلى أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجالات.

تخلل الندوة فقرة فنية للمطرب أيمن مصطفي قدم خلالها مجموعة من أجمل ألحان زمن الفن الجميل.

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صالون اوبرا الإسكندرية الثقافي الطب والحياة الدكتور حسام موافي دار الاوبرا أوبرا الإسكندرية

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