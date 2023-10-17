محافظ أسيوط يترأس الاجتماع الثانى للجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة" (صور)

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة" والذي يجرى تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

حضر الاجتماع كل من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وفريق عمل برنامج “أسرة”، الدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني ممثلا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والمهندس ماجد يوسف رئيس فريق عمل الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة ونائبا عن الممثل الاقليمى لهيئة باثفايندر فى مصر والدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية وعلاقات المحافظات لبرنامج أسرة.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى للمراة بالمحافظة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة ومحمد العطيفى وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج وايمان متولى مدير التنفيذ الميدانى الاقليمى بمحافظة اسيوط والدكتورة سمية عنتر المساعد الفنى الميدانى لمكتب اسيوط ومرة الامير المنسق المجتمعى وممثلي مديرية الصحة والسكان.

بدأ الاجتماع بترحيب الوزير المحافظ بكافة الحضور ثم التقديم ونبذة عن برنامج "أسرة" للدكتور خالد عاطف ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة،موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لتعاونه ودعمه لتنفيذ مراحل عمل البرنامج بالمحافظة.

محافظ أسيوط: تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج "أسرة"

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف العمل الميدانى لفريق عمل برنامج "أسرة" بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود ايجابى مشيرًا الى اهمية الاجتماعات التنسيقية لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات ورصد كافة الملاحظات حتى يتثنى تلافيها.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية برنامج "أسرة" والذي يجري تنفيذه بالمحافظة ويمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

كما أشار “سعد” إلى أهمية الاستفادة من الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعى ومديرية الصحة بالمحافظة فى تنفيذ برنامج أسرة والوصول الى الفئات المستهدفة مع ضرورة تكثيف برامج تدريب وتحفيز الرائدات الريفيات لحثهم على المشاركة الايجابية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق اهداف البرنامج وضمان الاستمرارية، فضلا عن تكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج وتوسيع نطاقها الجغرافي لتشمل كل قرى ومراكز المحافظة لافتا الى انه يوجد اكثر من 1400 رائدة ريفية بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة و538 رائدة يفية بمديرية الصحة فضلا عن الميسرات التابعات للمجلس القومى للمرأة بالمحافظة.

واستعرض المهندس ماجد يوسف، ملخص إنجازات المشروع حنى تاريخه وخطة عمل المرحلة القادمة (أكتوبر - ديسمبر 2023 ) والتى يجرى تنفيذها في إدارات أبو تيج وديروط و 11 وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي سيعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط 55 وحدة صحية.

واستعرض “يوسف” ما تم انجازه خلال الأشهر السابقة من تدريبات وتأهيل كوادر عمل البرنامج من أطباء وصيادلة وتمريض ورائدات ريفيات وشباب وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة والإدارات الصحية وتدريب المدربين وبناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة وتنفيذ وإدارة حملات التوعية وتغيير السلوك المحلية وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيري وتوسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج فضلًا عن تعزيز دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية لنشر رسائل تغيير السلوك المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والرجال، بالاضافة الى زيادة الاقبال الطوعى على وسائل تنظيم الاسرة،كما استعرض بعض المنهجيات الحديثة التى يتبناها برنامج اسرة في التنفيذ ومنها التغيير الاجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.

كما تم استعراض دور مديرية الصحة والسكان بالمحافظة والذى قدمه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والذى تحدث عن بعض ما تم تنفيذه من تداخلات بالبرنامج وأبرز الانجازات التي تم تحقيقها وبعض المعوقات التي واجهت فريق العمل وطرق التغلب عليها وتذليل العقبات.

وفى نهاية اللقاء استمع المحافظ الى بعض المقترحات من مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمراة ووحدة السكان بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير اداء البرنامج بالمحافظة وتحقيق المستهدف منه.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع