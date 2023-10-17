محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق وحي غرب أسيوط ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بقيادة المهندس عارف محمد علي، شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار".

الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية

وأكد محافظ أسيوط الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني كـ(الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و....) وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجتهم بكافة الطرق الممكنة وفقًا للامكانات المتاحة.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى والمراكز، مشددا على ضرورة تكاتف جهود كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار

معارض تخفيض الاسعار