محافظ أسيوط: خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم تأتى على رأس أولوياتى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض المشروعات الاستثمارية والسكنية الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للمشروعات وأعمال التطوير بالمدينة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان، وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرءوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح.



إنشاء مجمع تخزين إقليمي للمواد الغذائية



تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع تخزين اقليمي للمواد الغذائية واللحوم التابع لإحدى الشركات الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة، واستمع إلى شرح لاستثمارات الشركة وأهمية مشروعها بأسيوط الجديدة، ثم تفقد أعمال إنشاء أكبر مول تجاري بمدينة أسيوط الجديدة، والتابع لإحدى شركات القطاع الخاص في التطوير العقاري، والذي يجري إنشاؤه على مساحة 19 فدانًا، ويضم تجمعًا سكنيًا واستثماريًا كبيرًا وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ إن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسعًا عمرانيًا وتنمويًا جديدًا للمحافظة، وساهمت في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة.

ولفت إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن تجاوزت 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى دعمه الكامل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتى على رأس أولوياته، وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة.

وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتي ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كل الخدمات اللازمة لسبل الحياة، وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل، لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها وتشجيعهم على الإقامة بها، لافتًا إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم تتضمن توسعة وازدواج الطريق، ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الأنفاق التي لا تعوق الحركة المرورية، وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى، مؤكدًا على اهتمام الدولة بالمدن الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير كل الخدمات بها وتوفير كل متطالبات سكانها.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن المدينة تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000، وتم إنشاؤها على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة، وتجاوزت استثماراتها حوالي 6 مليارات جنيه، وتضم منطقة تكنولوجية أقيمت على مساحة 40 فدانًا، وتم إنشاء المرحلة الأولى منها، وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالى 59 ألفًا و164 وحدة سكنية، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفًا و688 وحدة.

كما تم تخصيص عدد 4278 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 240 وحدة، فضلًا عن 139 عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي، بتكلفة مليار جنيه بالتوسعات الجنوبية الشرقية لمدينة أسيوط الجديدة، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغ 3336 وحدة سكنية، جار طرحها للمواطنين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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