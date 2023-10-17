محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بمنطقة الأزهر بحي شرق ضمن مبادرة "تخفيض أسعار السلع الأساسية"، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

التوسع في تنفيذ المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأكد على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة الأساسية.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام معرض ومنفذ سلسلة "خير زمان" بمنطقة الأزهر لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير المسئول عن المشاركة في المبادرة وأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات)، التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

ودعا محافظ أسيوط كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع، من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكل القرى والمراكز، والعمل على محاربة جشع بعض التجار، والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

وأوضح العمل على توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكل قرى ومراكز المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وذلك تحت إشراف مديرية التموين وكل الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يتم تنظيم المواطنين والمنافذ والتوسع فيها لكي يحصل المواطنون على احتياجاتهم.

كما التقى بعدد من المواطنين المتواجدين في المعرض، مستمعًا لآرائهم في الأسعار، وما تم تنفيذه من تخفيض للأسعار، ومدى رخصها بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج، فضلًا عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ، وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية

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