رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم فى احتفالية كبيرة (صور)

افتتح الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلية العلوم، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر مع بداية العام الدراسي 2023 /2024.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في أجواء من البهجة.

ووجه الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمهم المستمر لجامعة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي، مهنئا أهل الأقصر، بافتتاح كلية العلوم وبدء الدراسة بها، لتقليل الاغتراب بين الطلاب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وتحدث الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، عن استكمال خطط الجامعة التطويرية حتى نهاية العام الدراسي الحالي سواء في كلية العلوم أو في كليات الجامعة الأخرى، حيث أسرد موقف البنية التحتية في مباني الجامعة وما هو مخطط عمله خلال هذا العام في مساحة ١٠٠ فدان المخصصة للجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وفي النهاية شكر رئيس الجامعة الحضور وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، كما الشكر للسيد مدير إدارة التربية العسكرية الذي تحدث عن الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم: إن الجامعة تضم كلية العلوم بجامعة الأقصر عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وكافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.

وأضاف عميد كلية العلوم بالأقصر وجار استكمال الكوادر البشرية للكلية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خلال استكمال إجراءات التعيين من خلال الوظائف التي تم الإعلان عنها في مطلع هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى لتوفير كافة المستلزمات المعملية التى تلبي حاجة الطلاب في الفصل الدراسي الحالي لتقديم تلك البرامج بجودة عالية.

وأشار عميد كلية العلوم إلى مدى استفادة الكلية من ملاحظات لجان التقييم من قبل اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع العلوم الأساسية.

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم

رئيس جامعة الأقصر يفتتح كلية العلوم