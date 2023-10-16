الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء المجلس.

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وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

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وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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كما ترأس، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، المذكرة المقدمة من رئيس الجامعة بشأن القواعد المنظمة للزي داخل الحرم الجامعي.

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وناقش المجلس المقترح الخاص بتأسيس برنامج مميز في الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية. 

وكان قد، افتتح الندوة الدكتور قرشي سعدي  وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رحب بالحضور وأشاد بدور القوات المسلحة في إدارة حرب أكتوبر وتحقيق الانتصار.

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جامعة الاقصر مجلس الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا شئون التعليم والطلاب الإدارة المركزية لجامعة الأقصر

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