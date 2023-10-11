الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يناقش استعدادات افتتاح مركز التطوير الوظيفى رسميًا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع مسئولي مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بقيادة الأستاذ الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز، لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز رسميًا بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية.

جاء ذلك في وجود الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن والأستاذة الدكتورة مها فخري، مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة دينا جوهري نائب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والأستاذة الدكتورة أمل عبدالواحد، مدير المشروع بجامعات إقيلم الصعيد.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن مركز التطوير الوظيفي ملقى عليه دور كبير في دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، والقدرة على المنافسة من خلال تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف، ما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة وخدمة مصر.

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جامعة الاقصر الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر مركز التطوير الوظيفي أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعات إقيلم الصعيد

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