الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

رد وزير الخارجية سامح شكري، على الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة المحاصر إلى الجنوب، وذلك خلال حواره مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وقال شكري: "دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتناقض تمامًا مع القانون الدولي الإنساني؛ وترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام"، وذلك بحسب منشور للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس -X".

وأكد وزير الخارجية، خلال حديثه، أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف والوكالات الدولية المعنية بوجود ممر آمن لتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الفلسطينيين الموجودين داخل غزة.

وتأتي جهود مصر مع المنظمات الأممية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشونها جراء القصف الإسرائيلي المستمرة، بجانب قرار السلطات الإسرائيلية بقطع إمدادات الماء والوقود وكهرباء، ووجود أزمة خبز.

سامح شكري وزير الخارجية غزة تهجير الفلسطينيين إسرائيل ممر امن

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