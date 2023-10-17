الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم فعاليات اليوم الثالث لمعسكر تمكين الفتيات ضمن "تنمية الأسرة" بشمال سيناء

برنامج الرياضة من
برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة شمال سيناء

نفذت مدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية بـمحافظة شمال سيناء، فعاليات اليوم الثالث للمعسكر لتمكين الفتيات في إطار البرنامج الرياضي لتنمية الأسرة المصرية، يعد المعسكر  هو تجربة مكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويتضمن العديد من الأنشطة المختلفة من مهاراتي لياقتي يتضمن فقرات: عندي حقوق وواجبات اسم النشاط الكرة الكبيرة والصغيرة، وقدوة ومثل اسم النشاط إرهاق جماعي، وعندي أهداف اسم النشاط رمية عالية.

كما يحقق المعسكر فرصة للفتيات والفتيان للتفاعل مع بعضهم البعض وتجربة كل ما يقدمه البرنامج في كلا الاتجاهين (دوّي ومهارتي لياقتي) لاختيار وترتيب الأنشطة طوال أيام المعسكر بمدينة بئر العبد، بمشاركة أكثر من 100 مستفيد من الفتيات والبنين، يستهدف المعسكر الأعمار التي تتراوح  بين ١٠ - ١٥ عاما، يستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام لتتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة - برنامج الرياضة من أجل التنمية بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.

كان قد انطلق اليوم، اختبار انتقاء المواهب الجديدة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في لعبة الملاكمه، مصارعة، والعاب القوى، كرة اليد، مرحلة البراعم تحت شعار «مصر تستكشف أبطال المستقبل»، وذلك بالصالة المغطاة بالعريش، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعب. 

وشهدت اختبارات اليوم إقبالا شديدا وحرص من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم بهذا المشروع القومي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 300 لاعب وقد تم إجراء الاختبارات لهم في النواحي البدنية والمهارية ثم النفسية، قياس الطول والوزن، اختبارات الكرة الطبية، واختبار التخصص، واختبارات السرعة، اختبارات القوام.

أشار "إيهاب حسن عبدالوهاب" مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأوليمبية، وهذا واضح في الاهتمام بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة كافة الانشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية.

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محافظة شمال سيناء تنمية الأسرة المصرية مدينة بئر العبد منظمة اليونيسيف وزير الشباب و الرياضة

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