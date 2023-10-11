أهالى سيناء يبايعون السيسى لولاية رئاسية جديدة: نجح فى القضاء على خطر الإرهاب.. وحقق التنمية

أجمع أهالى محافظة شمال سيناء على مبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، إيمانًا منهم بحجم الإنجاز التاريخى الذى تحقق فى سنوات حكمه السابقة ودعمًا له لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير.

وطوال السنوات الماضية قدم أهالى شمال سيناء الغالى والنفيس فى سبيل الدفاع عن كرامة الوطن، وصد الأعادى ودحر الإرهاب، وضربوا المثل فى الوطنية بالوقوف كتفًا بكتف مع رجال القوات المسلحة والشرطة فى حربهم على الإرهاب، التى انتهت بتطهير تراب أرض الفيروز من دنس التكفيريين والمرتزقة.

«الدستور» التقت عددًا من الأهالى للحديث عن الأسباب التى دفعتهم لدعم الرئيس لتولى حكم مصر فى ولاية جديدة، ومدى التغيير الذى طرأ على حياتهم بعد انتزاع النصر والقضاء على الإرهاب.

حنين حمادة: العريش أصبحت مدينة سياحية عالمية آمنة

أوضحت حنين حمادة، من محافظة شمال سيناء، أن أهالى مدينة العريش كانوا يفتقدون الأمن والأمان خلال السنوات الماضية، وبفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة عاد الاستقرار مجددًا.

ووجهت «حنين» التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على أعمال التطوير التى جرى تنفيذها فى مدينة العريش، فزادت من جمالها، موضحة: «عندما ننظر للأماكن السياحية فى العريش نجدها مدينة رائعة تمتلك كل المقومات لتصبح مدينة عالمية، تنافس مقاصد شهيرة مثل المالديف».

وتابعت: «عندما يزور السياح أو المصريون القادمون من المحافظات المختلفة مدينة العريش، يشعرون بالراحة والطمأنينة، وأنصح كل من يشعر بالضيق ويمر بمشاكل أن يزور العريش».

وأوضحت: «القوات المسلحة نجحت فى القضاء على الإرهاب، وتطوير المدينة لتعود لجمالها المعهود»، مؤكدة: «فى ذكرى النصر على إسرائيل نحتفل بسيناء خالية من الإرهاب، ونحتفل بالزيارات التى تأتينا من كل محافظات الجمهورية للاستمتاع بالعريش، وذلك بعد أن وضعتها الدولة على رأس أولوياتها، وبدأت فى تطويرها فى كل المجالات».

وقالت إنها تدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، هى وجميع أهل سيناء.

زغلول الشريف: نحتفل بنصر أكتوبر وخلو أرضنا من الإرهاب

قال زغلول الشريف، موجه عام العلوم بمحافظة شمال سيناء، إن أهالى سيناء يتقدمون بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى صنع تنمية حقيقية فى سيناء وأعاد لها الأمن والأمان.

وأوضح «الشريف»: «نجحت القيادة السياسية فى التخلص من الإرهاب، وبدأت فى تنفيذ مشروعات تنموية لتطوير سيناء، وأصبحت أرض الفيروز على رأس أولويات الدولة».

وأكد دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف: «وسط احتفالاتنا بنصر أكتوبر وتحرير الأرض وطرد الكيان الصهيونى من أرض سيناء الحبيبة، نحتفل أيضًا بعودة سيناء لنا خالية من الإرهاب».

وتابع: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه النهضة العمرانية الشاملة فى شمال سيناء، فبعد عودة الأمن والأمان بدأت عمليات التنمية، وجرى ضخ نحو ٥ مليارات جنيه فى سبيل تنمية أرض الفيروز، واستحواذ قطاع الزراعة على نسبة كبيرة من الدعم، فضلًا عن الاستثمارات الحكومية وقطاع التشييد والبناء والصرف الصحى وتوصيل المياه، فضلًا عن بناء المدارس».

محمد صابر:أعاد الأمن والأمان للشارع من جديد وجذب الاستثمارات

قال محمد صابر الشريف، إننا نتقدم بخالص الشكر لقواتنا المسلحة لعودة الاستقرار والأمن والأمان لشوارع شمال سيناء مجددًا.

وأضاف: «كنا نفتقد الاستقرار خلال الفترة الماضية، لكن بفضل القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم والشرطة عادت محافظة شمال سيناء آمنة ومستقرة مرة أخرى».

وتابع: «نجدد عهدنا ودعمنا للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار والتنمية، فالرئيس كان يطبق مقولة يد تمسك السلاح ويد تبنى الوطن، وهذا ما حدث فعليًا فى محافظة شمال سيناء، حيث كان تعمير سيناء حلمًا من أحلامنا لم نكن نتوقع حدوثه على أرض الواقع».

وقال: «القيادة السياسية وضعت محافظة شمال سيناء على رأس أولوياتها، ووضعتها على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، من خلال خطة طموحة وغير مسبوقة للتعمير وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار وإنشاء العديد من المناطق الصناعية والزراعية والعمرانية».

واستطرد: «جرى مد الطرق والجسور والأنفاق، وعلى رأسها أنفاق قناة السويس أسفل المجرى الملاحى، حيث سهلت العبور من وإلى سيناء، وسهلت نقل البضائع؛ مما جذب عدة استثمارات مهمة للمحافظة».

واختتم: «لهذا وأكثر قررنا تأييد ودعم ومبايعة الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والوقوف معه ومساندته للفوز، ونقول له سر على بركة الله وكمل جميلك بمواصلة التنمية والحفاظ على الاستقرار».

أحمد زكى: عودة الاستقرار إلى شوارع المحافظة أشبه بالمعجزة

وجه أحمد محمد زكى التحية والشكر للرئيس السيسى والقوات المسلحة الباسلة على عودة الأمن والاستقرار بمحافظة شمال سيناء.

وقال: «ما شاهدته من عمليات إرهابية، خلال السنوات الماضية، جعلنى أشك فى أن تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، لكن بفضل الرئيس السيسى وجيشنا الباسل وشرطتنا الشجاعة تم لنا ما كنا نحسبه حلمًا».

وأضاف: «القضاء على الإرهاب فى سيناء لم يكن مهمة سهلة على الإطلاق؛ لذلك أعلن تأييدى للرئيس السيسى أنا وجميع أفراد عائلتى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فما فعله الرئيس من قضاء على الإرهاب وعودة الأمن والأمان والاستقرار لشوارع المحافظة أشبه بمعجزة».

وتابع: «الأمان والاستقرار هما الطريقان الأساسيان للنهضة والتنمية فى أى مجتمع، وبالتزامن مع الحرب على الإرهاب وضع الرئيس تنمية وتطوير سيناء على رأس أولوياته بمد الطرق وإنشاء تجمعات زراعية ومحطات لتحلية مياه البحر، فضلًا عن حفر آبار لتوفير مصادر متنوعة لمياه الشرب».

نادر الشريف:الأفواج السياحية عادت من جديد بعد غياب سنوات

قال نادر الشريف إن أبناء سيناء يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة على عودة الأمن والأمان والاستقرار لمحافظة شمال سيناء مجددًا وعودة السياحة مرة أخرى.

وأضاف: «نعلن دعمنا الكامل فى الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسى، ونقول له سر على بركة الله، فما فعلته على أرض سيناء يجعل جميع أهالى أرض الفيروز يسيرون خلفك ويدعمونك، وهم واثقون فيك وفى حكمتك ورؤيتك الثاقبة».

وتابع: «عادت الأفواج السياحية لشوارع ومدن المحافظة من جديد بعد انقطاع سنوات بسبب الخوف من الإرهاب، لكن بعد تطهير أرض الفيروز من دنس التكفيريين والمرتزقة واستعادة الاستقرار اطمأنت الأفواج السياحية، وعادت مرة أخرى لشمال سيناء للاستمتاع بالطبيعة الخلابة الساحرة».

واستطرد: «ما تحقق على أرض سيناء مؤخرًا من تنمية وتطوير لا يقل أهمية عن نصر أكتوبر المجيد الذى انتصر لكرامة المصريين واسترد العرض من العدو المغتصب، بعد أن ارتوت رمالها بدماء الشهداء الأطهار، سواء فى حرب أكتوبر أو فى مواجهة الإرهاب ومكافحته خلال السنوات الماضية».

وقال: «جهود الرئيس وتوجيهاته وإرادته كانت عامل الحسم فى معركة القضاء على الإرهاب وتعمير وتطوير سيناء.

نصر عمار: أرض الفيروز ستصبح سلة غذاء للمصريين

وأضاف نصر عمار، عضو مجلس نقابة الأشراف فى محافظة شمال سيناء، إن المصريين يحتفلون، حاليًا، باليوبيل الذهبى لانتصار حرب أكتوبر، وفى نفس التوقيت تحتفل محافظة شمال سيناء بأنها خالية من الإرهاب.

وقال «عمار»: «سيناء الآن تتنفس الصعداء، بعد أن انتهى عصر الإرهاب وعاد الاستقرار. ما تحملناه لا يتحمله بشر، لكن الحمد لله بفضل الإرادة والعزيمة والإصرار، نجحنا فى أن نطرد الإرهاب ونستعيد الأمان والتنمية».

وتابع: «اليوم سيناء آمنة وخالية من الإرهاب، وتنتظر المزيد من التنمية»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بسيناء وأن أرض الفيروز ستصبح سلة غذاء للشعب المصرى.

وذكر: «بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، أدعم الرئيس السيسى، أنا وكل أهل سيناء، فى الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأتمنى له التوفيق بإذن الله»، مؤكدًا أن سيناء تحتاج إلى كل الأيادى المصرية المخلصة، فهى بوابة مصر الشرقية».

ولفت إلى أن سنه الآن ٦٤ عامًا، ويتمنى أن تصبح سيناء كما يتخيلها، محط أنظار العالم سياحيًا واقتصاديًا، لما تملكه من إمكانات طبيعية تجعلها من أفضل المدن فى العالم.

أمل محمود:تجمعات زراعية وحفر آبار وإنشاء بحيرات لتخزين مياه الأمطار

قدمت أمل محمود، من محافظة شمال سيناء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دعمهم المستمر لمحافظة شمال سيناء، سواء فى مكافحة الإرهاب، أو على مستوى صناعة تنمية حقيقية.

وأوضحت «أمل»: «تعاون أهالى سيناء مع الجيش والشرطة، والحمد لله تم القضاء على الإرهاب، ثم بدأت الدولة فى إنشاء العديد من التجمعات الزراعية واستصلاح العديد من الأراضى الزراعية، وكذلك حفر وتجهيز الآبار وإنشاء بحيرة تخزين بوادى الأزارق وتعلية السدود ومد الصرف الصحى فى مختلف أنحاء المحافظة، وتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدينة. كل ذلك تنمية حقيقية حدثت على أرض الواقع، ما أدى لخلق العديد من فرص العمل».

وتابعت: «طورت الدولة البنية التحتية، ورممت المنازل، وأؤكد أن مدينة العريش ستصبح مدينة سياحية عالمية، لأنها تمتلك مقومات طبيعية غير موجودة فى أى مكان آخر».

وقالت إن سيناء مذكورة فى القرآن، ومشى على أرضها الأنبياء، ويمكن تحويلها إلى مقصد سياحى عالمى، وهذا ما تفعله الدولة بعد استعادة الأمن والأمان.