الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان القاهرة السينمائي ينعي الفنانة سهام عبد السلام

سهام عبد السلام
سهام عبد السلام

نعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، الفنانة والناقدة السينمائية الراحلة سهام عبد السلام، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

ونشر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به، بخالص التعازي لأسرة الفنانة والناقدة السينمائية الراحلة سهام عبد السلام".

وتابع: “راجين من الله أن يغفر للفقيدة ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان”.

ويشيع جثمان الناقدة والممثلة المونتيرة سهام عبد السلام عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة بحضور وفد من نقابة السينمائيين، ويوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة مصر القديمة.

رحيل الناقدة سهام عبدالسلام 

ورحلت الناقدة سهام عبدالسلام عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة. 

سهام عبدالسلام هي مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

مهرجان القاهرة السينمائى القاهرة السينمائي ينعي رحيل الفنانة والناقدة سهام عبد السلام رحيل الفنانة والناقدة سهام عبد السلام

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