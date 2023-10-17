بعد هدفي البوسنة.. رونالدو يتصدر ترتيب هدافي عام 2023

واصل كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال، توهجه في الموسم الحالي بعد قيادته لمنتخب بلاده ليورو 2024.

رونالدو سجل هدفين في اكتساح البرتغال نظيره منتخب البوسنة والهرسك بخماسية نظيفة في إطار الجولة الثامنة.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في عام 2023 إلى 40 هدفًا في صدارة هدافي العام متفوقًا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي أقرب ملاحقيه صاحب الـ 39 هدفًا.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة ويأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب لوكسمبورج صاحب المركز الثالث ويحل منتخب ايسلندا في المركز الرابع برصيد عشر نقاط يليه منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.

وكان رونالدو قد رحل عن أوروبا في الشتاء الماضي لينتقل إلى اللعب في الدوري السعودي بالانضمام إلى صفوف النصر.