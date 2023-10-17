الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد مجمع الخدمات ومركز علاج الإدمان ضمن "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقها خلالها العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة،  ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد..

وتفقدت " المحافظ " مبنى الخدمات الحكومية بالقرية بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز وبدء التشغيل بالمركز التكنولوجي وأقسامه المختلفة،  حيث تابعت آلية العمل بجميع الأقسام،  وأكدت على توزيع الأثاث المكتبى وفقًا لاحتياجات كل إدارة،  واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوصيل الانترنت وكافة الاحتياجات وأيضًا وضع خطة لضبط منظومة حضور وانصراف العاملين بالمجمع،  وذلك لتشغيله بكامل طاقته..


وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" الموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية،  المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفقدت المركز الذى يضم غرف اعاشة بإجمالى ١٤٠ سرير للمرضى والمقيمين، وملعب كرة قدم، صالات ألعاب رياضية " جيم، تنس طاولة، بلياردو"، مطعم، ورش تأهيل وقاعات فنية، وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط..

وبذات القرية، تابعت " المحافظ " موقف تشغيل مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، حيث تفقدت أقسامه بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز واطلعت على خطط العمل بتلك الأقسام  في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز كفر سعد في دمياط حيث تابعت محافظ دمياط نسب الإنجاز في مشروعات المبادرة والموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية،  المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

دمباط محافظ دمياط “حياة كريمة” 60 مليون حياة كريمة أحداث دمياط

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