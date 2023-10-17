الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في غياب علي معلول.. تونس تسقط أمام اليابان وديًا بهدفين نظيفين

علي معلول
علي معلول

اختتم منتخب تونس، الأجندة الدولية لشهر أكتوبر الجاري، بالسقوط أمام نظيره الياباني وديًا، بهدفين مقابل لا شىء، في المبارة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات نسور قرطاج، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ومن المُقرر أن تنطلق منافسات كان 2024، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير القادم 2024.

افتتح التسجيل للمنتخب الياباني كيوكو فوروهاشي، في الدقيقة 43 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ69، يضيف جونيا إيتو، ثاني أهداف الكمبيوتر الياباني.

وشهدت المباراة، جلوس على معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك في المواجهة الودية.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: معز حسن.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي.

خط الوسط: محمد دراغر - علي العابدي - إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس عاشوري - عصام الجبالي.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا 2024، والتي تضم كلا من منتخبات ناميبيا ومالي، وجنوب إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب تونس، قد استهل أجندة شهر أكتوبر الحالي، بالهزيمة من منتخب أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف دون رد.

منتخب تونس على معلول أجندة أكتوبر الدولية منتخب اليابان ودية مباراة تونس واليابان

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