بمشاركة معلول.. تونس يخسر أمام كوريا الجنوبية برباعية

تلقى منتخب تونس هزيمة ثقيلة أمام مضيفه كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وفشل المنتخبان في استغلال كل الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الكوري من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كانج إن لي بواقع هدفين في الدقيقتين 54 و57 وياسين مرياح، مدافع المنتخب التونسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أوي جو هوانج الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة مشاركة علي معلول، لاعب النادي الأهلي، لكنه تم استبداله بزميله يان فاليري في الدقيقة 62.

ويخوض المنتخب التونسي مباراة ودية أخرى أمام نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، الشهر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبات ساوتومي وبرينسيب ومالاوي وغينيا الاستوائية وناميبيا وليبيريا.

بالإضافة لمشاركته في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات جنوب إفريقيا وناميبيا ومالي.

في المقابل، يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المقبل أيضًا في مباراة ودية.

ويستعد المنتخب الكوري لخوض غمار منافسات الدوري الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث يلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين وتايلاند.

كما يستعد أيضًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم آسيا، التي تقام العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات ماليزيا والأردن والبحرين.