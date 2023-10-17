الأنبا بشارة جودة يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوقرقاص البلد

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

جاء ذلك بمشاركة الأب عبد المسيح لمعي، راعي الكنيسة، حيث قدم نيافة المطران الذبيحة الإلهية، من أجل السلام بالأراضي المقدسة، ولأجل الأب عبد المسيح، بمناسبة عيد سيامته الكهنوتية.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "شفاء المخلّع"، الذي تم شفاءه، بفضل إيمان، ووحدة، واتفاق، ومحبة أصدقائه الأربعة، لأن المعجزة الحقيقية، تكمن في المحبة، والتضامن، ومساندة الآخرين، وحملهم من آلامهم إلى اللقاء بيسوع المسيح.

وتفقد أيضا الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مدرسة الراعي الصالح، بملوى، بحضور الأب تيموثاوس نبيل، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بملوي، والسيدة مونيا، مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس، ومعلمي ومعلمات المدرسة، حيث اطمئن صاحب النيافة على سير العملية التعليمية، كما تفقد فصول المدرسة.

وأكد الأب المطران لمسؤولي المدرسة في كلمته أهمية المتابعة اليومية، مشيرًا إلى فن التعامل مع الدارسين، واستخدام الوسائل الحديثة لإيصال الهدف المنشود، حتى يكون للمدرسة دور فعال في المجتمع.

كما احتفل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، باليوم العالمي للرسالة، وذلك بدير القديسة أوتيلين، بألمانيا.

شارك في الاحتفال الأب بطرس يوسف، والأب ميشيل زاهر، والأخ أرسانيوس البندكتي، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "الرسالة والدعوة".

وأكد الأنبا بولا على أهمية دور الكاهن، والراهب في المجتمع، مشيرًا إلى رسالتنا كمسحيين، بالمجتمع، كما تمت صلاة الغروب، بأحد كنائس دير القديسة أوتيلين، بالمانيا، حسب الطقس القبطي، بحضور عدد من المصلين، وزوار الدير.