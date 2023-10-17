تأجيل إعادة متهم في "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد ابو زيد محمد وهو شريك حمزة زوبع و15 متهما آخري، وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 24 أكتوبر الجاري لمرافعة الدفاع.

كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الارهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل بدر، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وأحمد مصطفي.