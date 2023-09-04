إعادة محاكمة شريك حمزة زوبع بقضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد، شريك حمزة زوبع في الاتهام الموجه إليه بنشر أخبار كاذبة.

وذلك في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـاللجنة الإعلامية، كما قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة حمزة زوبع و13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين.

واتهمت النيابة العامة حمزة زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

الحكم على صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته في النزهة

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها على صاحب كافيه متهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بالسكين، داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها أنهى حياتها، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحررت المحضر اللازم بالواقعة

محاكمة تاجر ماشية لاتهامه بقتل صديقه

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة تاجر ماشية، وذلك على خلفية اتهامه بإنهاء حياة صديقه لسرقته.

ز جاء بأمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم م. ي محبوس، 21 عاما، يعمل تاجر ماشية ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط أسيوط، لأنه في ليلة 20 يناير 2023 قام المتهم بإنهاء حياة المجنى عليه أ.ع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة، وما أن ظفر به وحيدًا حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرق المبلغ المالي المبين قدره بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيضًا - موضوع الاتهام التالي - ظاهرًا على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.