الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد ثلاث سنوات لمتهمين فى قضية تنظيم كفر شكر

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة

قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وحضور زياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة بالسجن المشدد ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تنظيم كفر شكر.

حملت القضية رقم 396 لسنة 2017 مركز كفر شكر والمتهم فيها أربعة متهمين وفقًا لأمر الإحالة، ومثل فيها أمام المحكمة المتهمين الأول والرابع بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة وإحراز محررات تروج لفكر ومنهاج الجماعة محل الاتهام الأول.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار سامح عبد الحكم مجمع محاكم وادي النطرون محاكم وادى النطرون

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