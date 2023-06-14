يونس مخيون لـ "الشاهد": الإخوان تاجروا بدماء الناس فى رابعة لإعطاء أنفسهم قوة فى المفاوضات

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور: سمعت حمزة زوبع على قناته الإخوانية يقول: “كنا عارفين وواثقين بأنه لا رابعة ولا النهضة ستعيد محمد مرسي، وإنما كنا نحشد الناس حتى نكثر الحشد ونعمل زخم لجلب قوة في المفاوضات”، ليعقب يونس مخيون: الإخوان كانوا يتاجرون بدماء الناس، حتى يعطوا أنفسهم قوة في المفاوضات وبالتالي فإن هذه تعتبر خيانة عظمى".

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: كما سمعت عاصم عبدالماجد بنفسي في فيديو، يقول: ”الناس تتساءل لماذا تركت رابعة في الأيام الأخيرة.. يا خوانا إحنا كان عندنا خيار مطروح أنه مع كثرة الزخم يحدث انقسام في الجيش، ولكن اتضح أن هذا الخيار غير موجود وغير حقيقي ولن يحدث، فكان لا بد أن نبحث عن مسارات أخرى، ولذلك انسحبت وتركت الاعتصام".

وأكد الدكتور يونس مخيون، أن ما فعله الإخوان كان خيانة، فالإخوان ضحوا بالجميع، لافتاً إلى أن الدعوة السلفية حافظوا على أولادهم، حيث تعتبر هذه من الأمانة، معلقًا: “نحن لم نكن في معركة، نحن كنا نتعاون لإنقاذ الوطن”.

عن برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.