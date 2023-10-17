المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين

التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس برئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

تطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية.

الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر

كما ناقش الحاضرون الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون ومنها اعتماد النشر كصناعة، وتعديل قانون الملكية الفكرية وأهمية نشر الوعى بين المواطنين وتشجيعهم على القراءة.

جدير بالذكر أن فريد زهران أسس وترأس مجلس إدارة دار نشر أصدرت المئات من الكتب، وحصلت على العديد من الجوائز.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المرشح الرئاسي فريد زهران بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتزكية 30 نائبًا من مجلس النواب، واختار فريد زهران "الشمس" رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فريد زهران: لست عاطلًا في العمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

وألقى المرشح الرئاسي فريد زهران كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول، لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث "زهران"، خلال كلمته عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدًا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في 1977 اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشرًا، وأنتجت للكثير من الكتّاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".