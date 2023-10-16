فريد زهران يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة حول رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.

وأبدى المرشح فريد زهران سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب عن العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، والتي شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي وأولويات هذا البرنامج.

حضر من وفد التنسيقية: سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، محمد أبوالنجا، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي، مارك مجدي، عضو التنسيقية عن حزب التجمع، نيفين إسكندر، عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، عماد رءوف، عضو التنسيقية.

حضر من جانب الحزب وحملة فريد زهران النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، ود.محمد سالم، مساعد المرشح للشئون السياسية، كريم الكناني مساعد الأمين العام للحزب وعضو لجنة التواصل السياسي للحملة، ود.أميرة عبدالعال، منسق البرنامج الانتخابي للحملة.

كما شارك باللقاء حسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب، مريم عادل، أمين الشئون السياسية بالحزب، ميار الجزار، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أحمد دريع، أمين التثقيف والتدريب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب محمد هلال وأماني خالد، ونورة عبدالستار وأعضاء الحزب محمد نبيل وهبة ممتاز.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المرشح الرئاسي فريد زهران بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتزكية 30 نائبًا من مجلس النواب، واختار فريد زهران "الشمس" رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فريد زهران: لست عاطلًا في العمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

وألقى المرشح الرئاسي فريد زهران كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول، لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث "زهران"، خلال كلمته عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدًا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في 1977 اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشرًا، وأنتجت للكثير من الكتّاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".