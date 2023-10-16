الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية التي يتبناها المرشح فريد زهران في خطابه وبرنامجه الانتخابي، والتي ناقشه فيها أعضاء التنسيقية عبر طرح العديد من الأسئلة حول رأيه بشكل عام في الانتخابات حتى الآن، واستيضاح رأيه في ملفات الإصلاح السياسي والسياسة الخارجية والملف الاقتصادي.

وأبدى المرشح فريد زهران سعادته بلقاء وفد التنسيقية، وأجاب عن العديد من الأسئلة والمداخلات المميزة من أعضاء التنسيقية، والتي شرح فيها أسباب خوضه الانتخابات، وأهم ملامح برنامجه الانتخابي وأولويات هذا البرنامج.

حضر من وفد التنسيقية: سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، محمد أبوالنجا، عضو التنسيقية عن الحزب المصري الديمقراطي، مارك مجدي، عضو التنسيقية عن حزب التجمع، نيفين إسكندر، عضو التنسيقية عن حزب المحافظين، عماد رءوف، عضو التنسيقية.

حضر من جانب الحزب وحملة فريد زهران النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، ود.محمد سالم، مساعد المرشح للشئون السياسية، كريم الكناني مساعد الأمين العام للحزب وعضو لجنة التواصل السياسي للحملة، ود.أميرة عبدالعال، منسق البرنامج الانتخابي للحملة.

كما شارك باللقاء حسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب، مريم عادل، أمين الشئون السياسية بالحزب، ميار الجزار، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، أحمد دريع، أمين التثقيف والتدريب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب محمد هلال وأماني خالد، ونورة عبدالستار وأعضاء الحزب محمد نبيل وهبة ممتاز.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المرشح الرئاسي فريد زهران بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتزكية 30 نائبًا من مجلس النواب، واختار فريد زهران "الشمس" رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

فريد زهران: لست عاطلًا في العمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

وألقى المرشح الرئاسي فريد زهران كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول، لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث "زهران"، خلال كلمته عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدًا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في 1977 اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشرًا، وأنتجت للكثير من الكتّاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
المرشح الرئاسي فريد زهران تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المصري الديمقراطي القضايا السياسية البرنامج الإنتخابي

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل عددًا من رموز العمل الحقوقى

برلمانى: مصر لن تتهاون فى الوصول لحل للقضية الفلسطينية

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور السفير الفلسطينى بالقاهرة.. اليوم

"الحرية المصرى" يكشف خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا