الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل عددًا من رموز العمل الحقوقى

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

استقبل فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مجموعة من رموز العمل الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان في مصر.

وناقش الحضور اللحظة السياسية الراهنة، والموقف العام من الانتخابات الرئاسية في مصر، وأهم ملامح البرنامج السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، وأهم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات التي يتناولها ويتبناها في خطابه السياسي.

حضر اللقاء من المجتمع الحقوقي: عزة سليمان، نيفين عبيد، حسام بهجت، جاسر عبدالرازق، أحمد راغب، نفيسة الصباغ، محمد زارع، مالك عدلي.

كان في استقبالهم من حملة المرشح فريد زهران، د. مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة، أحمد فوزي عضو الهيئة الاستشارية بالحملة، د.محمد سالم مساعد المرشح للشئون السياسية، كريم الكناني، الأمين العام المساعد للحزب ومحمد هلال، عضو الهيئة العليا.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بعد تصويت في اجتماع طارئ امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية. 

وتقدم المرشح الرئاسي فريد زهران بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتزكية 30 نائبًا من مجلس النواب، واختار فريد زهران "الشمس" رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

فريد زهران: لست عاطلًا في العمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

وألقى المرشح الرئاسي فريد زهران كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث "زهران"، خلال كلمته عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدًا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في 1977 اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشرًا وأنتجت للكثير من الكتّاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".

فريد زهران المصري الديمقراطي المرشح الرئاسي حقوق الانسان البرنامج السياسي

مواد متعلقة

برلمانى: مصر لن تتهاون فى الوصول لحل للقضية الفلسطينية

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور السفير الفلسطينى بالقاهرة.. اليوم

"الحرية المصرى" يكشف خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسى فريد زهران يزور مطرانية المنوفية بأشمون

الأكثر قراءة

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

"القاهرة الإخبارية": شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تغادر غزة إلى مصر

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

صدمة فى البيت الأبيض بعد مقتل طفل فلسطينى على يد مسن أمريكى

وزير الاتصالات: مكتب بريد "drive Thru" بمدينة نصر هو الأول من نوعه فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمي محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا