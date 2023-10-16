المرشح الرئاسى فريد زهران يزور السفير الفلسطينى بالقاهرة.. اليوم

يتوجه "فريد زهران"، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الإثنين الساعة 12 ظهرًا للسفارة الفلسطينية، وذلك لزيارة السفير الفلسطيني "دياب اللوح"، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الغاشم الذي يتعرض له من الكيان الصهيوني.

وسيناقش اللقاء تطورات الأزمة الفلسطينية، ومناقشة العدوان على غزة وعدد من المدن الفلسطينية، وبحث السبل الممكنة لفك الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ويصطحب "زهران" خلال الزيارة، عددًا من قيادات الحزب، ونوابه وكوادره.

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بأوراق ترشحه الى الهيئة الوطنية للإنتخابات بتزكية ٣٠ نائبًا من مجلس النواب، واختار فريد زهران الشمس رمزًا له فى ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فريد زهران: لست عاطلًا في العمل السياسي.. وأطمع في تأييد الحركة المدنية

وألقى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، كلمة خلال المؤتمر الشعبي الأول لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسه في مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وتحدث "زهران"، خلال كلمته، عن بداية عمله السياسي منذ مرحلة مبكرة من العمل، مؤكدًا أنه كان أحد المواطنين الذين شاركوا في انتفاضة الخبز في ١٩٧٧ اعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقال المرشح الرئاسي: "بالنسبة لعملي فأنا أعمل ناشر وأنتجت للكثير من الكتاب والمفكرين، ولا يمكن إلصاق تهمة إني عاطل مثل آخرين في العمل السياسي".

واستطرد: "أنا مرشح التيار الديمقراطي المدني الاجتماعي، ونطمع بتأييد الحركة المدنية الاجتماعية بصفة عامة".